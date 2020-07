Breno Altman: Bolsonaro vai trocar apoio nas camadas médias por adesão no campo popular

247 - O jornalista Breno Altman, em participação na TV 247, avalia a nova estratégia de Jair Bolsonaro para contonar a perda de apoio ao seu governo por parte das camadas médias da sociedade. Em uma comparação com o mercado financeiro, Altman explica “que Bolsonaro irá fazer uma troca de apoio das classes sociais, o que chamam no mercado financeiro de swap de posições”.

“Bolsonaro vai trocar ações que estão se desvalorizando - que são seus suportes das camadas médias, pois perde apoio nesta parcela da população - para camadas mais populares, que estão desesperadas com as consequências da frouxa quarentena que afetou a economia do país”, diz ele.

O editor do site Opera Mundi cita o programa de renda mínima emergencial de R$ 600, destinado a trabalhadores informais, como um aceno às camadas populares. Ele explica que operações desse tipo “não alteram a economia neoliberal do governo, mas deslocam programas sociais”.

“Com isso, Bolsonaro pretende recuperar sua popularidade e aproveita que o déficit fiscal já está nas alturas. Um pouquinho a mais de gastos com programas sociais dá margem para ele fazer pirotecnia social”, acrescenta.

FHC já usou a mesma tática

Altman relembra sem sua análise que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também usou desta tática para ser reeleito em 1998. “FHC inventou três programas sociais de baixo perfil, que deram uma percepção aos setores populares de que ele estava disposto a ajudar os mais pobres, mas isso não mudou o elo da sua política neoliberal”, conclui.

