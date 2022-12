Altman cobra anulação da nomeação de coronel que atuou no massacre do Carandiru

A nomeação de Nivaldo César Restivo vem sendo criticada, após vir à tona que ele esteve envolvido no maior massacre do sistema prisional brasileiro edit

247 - "Urgente anular a nomeação, para chefiar a Secretaria Nacional de Políticas Penais, de um oficial que atuou no Massacre do Carandiru", disse o jornalista Breno Altman, em seu Twitter, ao comentar a indicação de Nivaldo César Restivo para o cargo.

Anunciado pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, o coronel da PM de São Paulo chefiará o órgão responsável pelo sistema carcerário. A indicação vem sendo criticada, após vir à tona que Restivo esteve envolvido no maior massacre do sistema prisional brasileiro, que deixou 111 mortos. Ele foi apontado como um dos responsáveis por não ter impedido que os policiais militares sob o seu comando praticassem atos de violência contra os presidiários.

"Restivo atuou, como tenente, no Massacre do Carandiru (1992), ação criminosa que até hoje defende", disse Altman. "O bolsonarismo, o lavajatismo e o desrespeito aos direitos humanos deveriam ser linhas vermelhas proibidas de qualquer ultrapassagem e violação na construção do governo de frente ampla", disse Altman.

