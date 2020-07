Altman: Florestan Fernandes é um clássico que deve ser lido por todo homem ou mulher de esquerda

247 - Na semana em que o sociólogo Florestan Fernandes, um dos maiores pensadores brasileiros, completaria 100 anos, o jornalista Breno Altman destacou durante participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (27) que “Florestan é um dos principais intelectuais marxistas e revolucionários do Brasil” e que defendeu em seu legado “uma revolução liderada pela classe trabalhadora brasileira”.

O jornalista recordou em sua fala que "Florestan alertou para questões fundamentais do processo político brasileiro, do ponto de vista da esquerda”.

“Existe um clássico de Florestan que deve ser lido por todo homem ou mulher de esquerda, que se chama ‘A Revolução Burguesa no Brasil’, em que Florestan diz claramente que a burguesia brasileira seria incapaz de realizar tarefas democráticas que revoluções burguesas anteriores fizeram, em destaque a Revolução Francesa, que é a reforma agrária, a criação do mercado interno de massas a construção de um Estado democrático”, destacou.

Segundo Altman, Florestan afirmava em sua obra que “a burguesia brasileira estruturalmente depende da autocracia, da superexploração do trabalho e latifúndios e dependendência externa. Portando, apenas uma revolução liderada pela classe trabalhadora poderia construir essas tarefas democráticas”.

Na visão de Altman, “a formulação de Florestan se choca com um dos pilares do desenvolvimentismo", defendido pelo economista e intelectual Celso Furtado, que também completa seu centenário nesta semana. Altman disse que, ao contrário de Florestan, "Furtado defendia uma aliança com a burguesia para aplicar reformas estruturantes no Brasil”.

