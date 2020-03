Altman: impeachment de Bolsonaro é trocar seis por meia dúzia

247 - O jornalista Breno Altman, em análise à TV 247, aponta mais uma quebra de decoro de Jair Bolsonaro, que nesta semana distribuiu bananas a jornalistas, mas considera que seu impeachment não interessa ao povo brasileiro, que terá, em sua suposta queda do ocupante do Planalto, o general Mourão como presidente e o mesmo programa que sacrifica a classe trabalhadora. “Ao povo brasileiro interessa derrubar esse governo como um todo”, defende.

Ele também destaca que uma possível proposta de impeachment não passará pelo plano jurídico, mas sim no plano política. Bolsonaro cometeu muitos crimes de responsabilidade, mas a quem interessa seu impeachment? É possível seu impeachment do ponto de vista político?

Eleição EUA

O jornalista analisa as primárias nos UEA e considera que as forças mais conservadoras do Partido Democrata querem rifar o candidato Bernie Sanders da indicação à presidência. “Existe uma coalizão anti-Sanders ao redor do candidato Joe Biden e mais apoio financeiro à sua candidatura. Esse movimento resultou em uma relativa vitória de Biden na super terça”, explica.

Altman diz que, apesar de ser um social democrata, Sanders representa uma opção anti sistema e isso preocupa a ala conservadora do partido.



