Altman lamenta silêncio do governo sobre golpe de 1964: “memória e verdade são essenciais para formar um povo no antifascismo”

247 — O jornalista Breno Altman lamentou que o governo federal e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tenham se pronunciado sobre os 59 anos do golpe militar de 1964, um dos episódios mais negativos da história do País. “Memória e verdade são essenciais para formar um povo no antifascismo”, afirmou Altman.

Para não entrar em conflito com as Forças Armadas, o governo se silenciou sobre o golpe. Em contrapartida, os militares, ao contrário do que ocorreu ao longo dos quatro anos do governo Jair Bolsonaro (PL), não comemoraram a data. “De que adianta o silêncio das Forças Armadas, se também fica quieto o governo do povo?”, apontou Altman no Twitter.

Lamentável que o governo Lula e o próprio presidente tenham praticamente feito silêncio sobre os 59 anos do golpe militar. Memória e verdade são essenciais para formar um povo no antifascismo. De que adianta o silêncio das Forças Armadas, se também fica quieto o governo do povo? — Breno Altman (@brealt) April 1, 2023

