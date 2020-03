Altman: o neofascismo mostrou que tem força no Brasil

O jornalista Breno Altman considera que, mesmo com o coronavírus e a desmobilização das manifestações deste domingo (15), “o neofascismo mostrou que tem força” e que a parcela da sociedade que saiu às ruas pelo fim das instituições democráticas “está doente” edit

247 - O jornalista Breno Altman, em análise à TV 247, avalia as manifestações deste domingo (15) que exigiam o fechamento do Congresso Nacional e STF e constata que “existe sim uma corrente da sociedade brasileira que apoia o neofascismo e que está disposta a se mobilizar para isso”. Altman também reforça que a força do neofascimo ão pode ser subestimada.

“A correlação de forças no Brasil não é pelo fora Bolsonaro, mas sim de pessoas que defendem o fim das instituições e saíram às ruas ontem em defesa de Bolsonaro”, elucida.

Ele também diz que “todas as forças de esquerda se sentiram na obrigação de desmarcaram suas manifestações, o neofascismo não”.

Centrais sindicais e diversas entidades dos movimentos sociais desmarcaram a manifestação que estava marcada para a próxima quarta-feira (18) devido a rápida propagação do coronavírus no Brasil.

A morte de Bebbiano

A respeito da morte do ex-ministro Gustavo Bebbiano, que faleceu neste sábado por conta de um infarto, Altman considera que que “precisa existir indícios para ocorrer uma investigação” e que o laudo médico não não indica algo atípico da sua causa mortis.

