Altman: o povo brasileiro tem o direito e o dever de derrubar Bolsonaro

247 - O jornalista Breno Altman, em análise na TV 247, salienta que “o maior inimigo da pátria é o governo Bolsonaro” e defende a unidade da esquerda pela queda do ocupante do Planalto. “O povo tem o direito e o dever de derrotar o governo”, defende.

O jornalista enfatiza que o PT “decidiu adotar uma resolução nacional esquizofrênica”, não determinando ao certo a luta pelo "Fora Bolsonaro".

“De um lado apoia o cidadão que está batendo panela pelo Fora Bolsonaro e, por outro lado, não assume a bandeira Fora Bolsonaro”, diz.

Altman classifica o governo Bolsonaro como “criminoso”. “A maior preocupação de Bolsonaro é salvar os bancos e não as pessoas”.

Isolamento social

O jornalista alerta que o cumprimento da quarentena em cidades estratégicas como São Paulo vêm caindo e que tal fator “poderá colapsar o sistema de saúde”. “O ápice da disseminação do coronavírus será entre os últimos dias de abril e os primeiros dias de maio”, diz ele.

“Se São Paulo não quiser entrar em uma situação semelhante ocorrida no Equador, precisa retomar a quarentena com rigor”, acrescenta o jornalista. Nesta sexta-feira 17, o governador João Doria (PSDB) prorrogou as regras do isolamento até 10 de maio.

