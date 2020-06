Altman: prisão de Queiroz deixa Bolsonaro ferido, mas não morto

O jornalista Breno Altman afirmou no Bom Dia 247 desta segunda que, após prisão de Fabrício Queiroz, Jair Bolsonaro encontra-se em uma “defensiva” e que “precisa recuar para retomar suas condições de governabilidade” . “Ele está ferido, mas não está morto” edit

247 - O jornalista Breno Altman, em participação no Bom Dia 247 na manhã desta segunda-feira (22), afirmou que, após a prisão de Fabrício Queiroz, Jair Bolsonaro encontra-se em uma “defensiva” e que “precisa recuar para retomar suas condições de governabilidade” . “Ele tentará fugir deste cerco procurando algum ponto vulnerável. Ele está ferido, mas não está morto”, apontou ele

O jornalista indicou que a situação de Bolsonaro é “difícil”, mas ponderou que o ocupante do Planalto “conta ainda com um apoio expressivo da sociedade” e também que “as pesquisas apontam que ele parou de cair”.

“Ele teve que recuar nas suas aproximações sucessivas com o autogolpe e tem que compor obrigatoriamente com a direita neoliberal”, indicou Altman.

Altman também destacou que “a ação da Polícia Civil contra seu grupo de seguidores violentos também o domesticou”. “Ele teve que tomar um rivotril”, disse ele.

O jornalista refere-se a ação da Polícia Civil do Distrito Federal, que cumpriu na manhã deste domingo (21) mandado de busca e apreensão em um dos pontos de apoio do grupo conhecido como “300 do Brasil”.

A ação apreendeu fogos de artifício, vários manuscritos com planejamento de ações e discursos, cartazes, aparelhos de telefone celular, um facão, um cofre (que ainda será aberto), e outros materiais destinados a manifestações.

Mobilização

O jornalista considerou em sua análise que a fragilidade de Bolsonaro gera um bom terreno “para o crescimento das mobilizações da esquerda”. Não devemos contar com o STF, seria o mesmo que meia aspirina vencida”.

