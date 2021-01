'Alucinação do governo Bolsonaro sequestrou o Brasil', diz Gabriela Prioli

247 - A jurista e apresentadora Gabriela Prioli avalia que “a discussão política foi sequestrada pelo delírio, e estamos todos exaustos”. A alucinação sequestrou o debate no Brasil. Logo aqui, que a gente tem tanta realidade para resolver”, ressalta ela em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo desta quinta-feira (21).

“O nosso ministro da Saúde ficou frustrado, bravo mesmo, nem sequer comemorou o início da vacinação. Se isso não é sintoma da alucinação, não sei mais nada”, destaca o texto.

“A realidade bastaria, mas nós temos o nosso desvario. O pai do Eduardo ficou bravo porque o embaixador da China respondeu ao seu filho mal-educado no Twitter e o governo perdeu a capacidade de interlocução. O povo brasileiro, que já enfrenta há anos a crise econômica que se agrava em virtude da pandemia e que enfrentou o negacionismo na saúde, enfrentará agora uma maior dificuldade no seu plano (que plano?) de imunização porque o filho do Jair arrumou briga nas redes sociais”.

Ainda segundo Gabriela Prioli, a governo do novo presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, resultou em um derrota para o “negacionismo, o autoritarismo” e que, nesta linha, “o Brasil pode perder também, porque o Jair, que senta na cadeira da Presidência, decidiu não só fazer campanha em favor da reeleição do agora perdedor como saiu por aí falando que a eleição estadunidense foi fraudada”.

“A alucinação sequestrou o debate no Brasil. Logo aqui, que a gente tem tanta realidade para resolver”, finaliza.

