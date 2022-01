Alvarez & Marsal aceita divulgar salário de Moro se o ex-juiz suspeito autorizar

Consultoria alega que cláusula de confidencialidade só permite a divulgação do valor com a concordância de Moro ou por ordem judicial edit

247 - A consultoria estadunidense Alvarez & Marsal informou que “não tem qualquer problema” em revelar o valor do salário do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desde que ele autorize a divulgação ou haja uma ordem judicial determinando que os valores sejam revelados.

"A A&M não tem qualquer problema em revelar os valores do contrato. Contudo, a cláusula de confidencialidade só permite que seja feita com a concordância da outra parte ou com uma ordem judicial de quebra de sigilo. Não depende da A&M a divulgação dos honorários de Moro”, disse a Alvarez & Marsal em nota enviada ao site Poder 360.

Na quinta-feira (20), o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), retirou o sigilo de todos os documentos referentes ao processo sobre os valores recebidos pelo ex-juiz a partir de quando foi contratado pela consultoria norte-americana, que é administradora judicial da construtora Odebrecht.

Segundo a tabela de pagamentos feitos à Alvarez & Marsal no Brasil como administradora judicial, a que o Brasil 247 teve acesso, 75% deles são provenientes de empresas quebradas pelas investigações da Lava Jato, que tinha Sergio Moro como juiz principal, na 13ª Vara Federal de Curitiba.

Em uma entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Moro disse que iria revelar o quanto recebeu ao apresentar seu imposto de renda e declarar o patrimônio ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Eu vou revelar meu salário, vou apresentar meu imposto de renda, declarar todos meus ganhos”, afirmou.

