Álvaro Antônio, do Turismo, usa grupo de mensagem para acusar ministro Ramos de conspirar para tirá-lo do cargo

Em nova disputa interna, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, usou o grupo de mensagem da equipe ministerial para acusar o chefe da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, de conspirar para tirá-lo do cargo

247 - Depois de ser chamado de "maria fofoca" pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales, o ministro Luiz Eduardo Ramos aparece novamente envolvido em intrigas com a equipe ministerial do governo Jair Bolsonaro.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, usou um grupo de WhatsApp com todos os ministros do governo para atacar o chefe da Secretaria de Governo, responsável pela articulação política do Palácio do Planalto.

Segundo reportagem do jornal O Globo, três fontes confirmaram que o ministro do Turismo usou o grupo de mensagem nesta terça-feira (8), para criticar o general Ramos. Álvaro Antônio acusou Ramos de conspirar para tirá-lo do cargo junto a Bolsonaro. Nas palavras de outra fonte do Planalto, ele "entrou no pau" contra o ministro da Segov, irritado porque ele estaria negociando cargos com o centrão do Congresso, entre eles o próprio Ministério do Turismo.

Bolsonaro teria se irritado ao ver a exposição de mais uma briga entre integrantes do governo e o ministro do Turismo então voltou ao grupo para se retratar com Ramos e colocar panos quentes na discussão, admitindo que se excedeu.

