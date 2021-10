Alvaro Dias desiste de candidatura a presidente para viabilizar projeto político de Moro

"Eu antecipei a minha decisão até como forma de facilitar a decisão dele, para retirar qualquer constrangimento no interior do partido", disse o senador Álvaro Dias edit

247 - O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) afirmou que desistiu de disputar a eleição presidencial de 2022 para facilitar que o ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decida sobre uma eventual candidatura. "O compromisso dele [Moro] conosco é de dar uma resposta oficial e definitiva em novembro. Eu antecipei a minha decisão até como forma de facilitar a decisão dele, para retirar qualquer constrangimento no interior do partido", disse Dias ao site O Antagonista.

Dias, que é líder do partido, agora vem trabalhando para viabilizar a candidatura de Moro, que recebeu convite para ingressar na legenda. "Se ficasse no ar alguma possibilidade da minha candidatura, certamente isso seria motivo de algum constrangimento. Por isso me antecipei: para facilitar essa definição dele, assim que chegar o mês de novembro", disse.

Ainda segundo ele, "a terceira via vai precisar ter alguém com mais potencial de voto, mais popularidade, mais apoio dos meios de comunicação. E a avaliação que faço é a de que, neste momento, eu não reúno essas condições", destacou.

