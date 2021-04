Alvo da CPI do Genocídio, Pazuello deve ganhar novo cargo de Bolsonaro no Planalto

Ex-ministro da Saúde e um dos principais alvos da CPI do Genocídio, o general Eduardo Pazuello deve ganhar uo comando da Secretaria Especial de Modernização do Estado (Seme) edit

247 - Com a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar o genocídio do governo Bolsonaro diante da pandemia do Covid-19, o ex-ministro demitido há quase um mês do comando do Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello vai voltar ao governo Bolsonaro.

De acordo com auxiliares de Bolsonaro afirmam que ele decidiu que Pazuello vai ganhar um novo emprego na sua gestão. A medida é vista como forma de blindar o ex-ministro que é um dos principais alvos da CPI por conta da sua gestão omissa em meio à pandemia.

A informação que circula é de que o general deve ganhar uo comando da Secretaria Especial de Modernização do Estado (Seme). Neste sábado, Bolsonaro levou o ex-ministro para uma viagem ao interior de Goiás, onde causou aglomeração, apesar do país registrar diariamente mais de 3 mil mortes por dia.

A secretaria de Modernização é subordinada à Secretaria-Geral da Presidência, chefiada pelo ministro Onyx Lorenzoni, e atualmente é comandada pelo procurador da Fazenda Nacional Sérgio Augusto de Queiroz.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.