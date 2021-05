Alvo da CPI, Ernesto Araújo avalia candidatura a deputado federal

O ex-ministro também pensa em tentar um posto diplomático no exterior edit

Revista Fórum - O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, avalia tentar uma vaga na Câmara dos Deputados nas próximas eleições. Segundo reportagem do jornal O Globo, outra alternativa do ex-chanceler é tentar um posto diplomático no exterior.

Araújo, que perdeu o cargo há pouco mais de um mês após entrar em conflito com senadores, será um dos ouvidos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 na próxima semana.

