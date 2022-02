Alvo da CPI, Yamaguchi leva irmã para concorrer à Câmara pelo PTB

Apoie o 247

Metrópoles - A médica imunologista Nise Yamaguchi, uma das principais defensoras da cloroquina e de outros medicamentos ineficazes para tratar a Covid-19, anunciou na segunda-feira (21/2) que sua irmã Greice Naomi Yamaguchi será candidata a deputada federal pelo PTB.

Nise foi um dos alvos da CPI da Pandemia porque o uso de cloroquina não tem eficiência comprovada pela ciência para tratar a doença. Apontada como integrante do “gabinete paralelo”, ela foi indiciada pelo crime de epidemia com resultado morte no relatório final.

Nise disse no evento que pretende concorrer ao Senado com o apoio de Jair Bolsonaro. O presidente, no entanto, vislumbra um nome mais competitivo para formar chapa com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que disputará o governo de São Paulo.

