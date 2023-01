Alvo da limpeza anti-bolsonarista no Itamaraty, cônsul do Brasil em Nova York decide tirar licença do cargo

Apoie o 247

ICL

247 - Alvo da limpeza anti-bolsonarista conduzida pelo chanceler Mauro Vieira no Itamaraty, Maria Nazareth Farani de Azevêdo teve sua remoção do cargo Cônsul do Brasil em Nova York comunicada, e decidiu licenciar-se do ministério, informa Guilherme Amado, do Metrópoles.

Segundo Lelé, como é conhecida, o pedido de licença se deu para que ela pudesse acompanhar o marido, o diplomata aposentado Roberto Azevêdo, que foi presidente da Organização Mundial do Comércio (OMC) e é, atualmente, chairman do board de diretores da Pepsico, e mora em Nova York.

Entre os cortes previstos, está o Embaixador em Washington, Nestor Forster, que chegou a orientar Jair Bolsonaro a não reconhecer a vitória de Joe Biden na eleição presidencial estadunidense.

