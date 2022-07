Alvo da metralhadora giratória de Ciro, Renan rebate: "deixe de emprenhar pelos ouvidos"

Ciro Gomes decidiu atirar para todos os lados e atacar diversos políticos do Brasil, principalmente o ex-presidente Lula (PT) e seus aliados edit

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Renan Calheiros (MDB) rebateu um ataque do pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT), que, como uma metralhadora giratória, decidiu atirar para todos os lados e atacar diversos políticos do Brasil, principalmente o ex-presidente Lula (PT) e seus aliados.

“Imagina os militantes do PSOL agora tendo que explicar a roubalheira de Renan Calheiros, de Sérgio Machado e de Geddel Vieira Lima que Lula estava e está agarrado hoje? Isso destrói uma democracia”, afirmou Ciro no Twitter, nesta sexta-feira, 8.

“Ciro Gomes, mais uma vez não tenho nada a ver com suas pontas. Acredite, deixe de emprenhar pelos ouvidos. Com o passar dos anos elas diminuem, talvez no seu caso não desapareçam totalmente mas ficarão imperceptíveis a olho nu”, rebateu Renan. Confira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ciro Gomes, mais uma vez não tenho nada a ver com suas pontas. Acredite, deixe de emprenhar pelos ouvidos. Com o passar dos anos elas diminuem, talvez no seu caso não desapareçam totalmente mas ficarão imperceptíveis a olho nu. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Renan Calheiros (@renancalheiros) July 9, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE