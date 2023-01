Alvo da PF, mulher suspeita de organizar e financiar atos terroristas no DF se entrega

Apoie o 247

247- A mulher de 48 anos se apresentou à delegacia da Polícia Federal em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (16). Pela manhã, agentes com mandados de prisão temporária não a localizaram. As informações são do portal UOL.

A PF deflagrou ontem a Operação Ulysses, que investiga quem organizou e financiou atos antidemocráticos após o segundo turno das eleições e a invasão golpista nos prédios dos 3 Poderes em Brasília.

Além da mulher, que não teve identidade divulgada, a PF prendeu ontem o bombeiro Roberto Henrique de Souza Júnior, suspeito de envolvimento em atos antidemocráticos. Um terceiro alvo ainda não foi localizado.

