Alvo da PF, Sara Winter afirma que teve dados vazados por hacker

"O Anonymous divulgou todos os meus dados, incluindo endereço de familiares!", afirmou a militante bolsonarista Sara Winter, alvo da PF no inquérito sobre fake news e também uma das responsáveis por ameaçar o ministro do STF Alexandre de Moraes

247 - A militante bolsonarista Sara Winter, investigada no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que seus dados foram vazados por hackers.

"Urgente! O Anonymous divulgou todos os meus dados, incluindo endereço de familiares! Meus Deus, como vou manter meu filho em segurança? Seus covardes! Asquerosos! (Repostando porque o primeiro Tweet eu estava tão nervosa que não rasurei nada)", escreveu ela no Twitter.

URGENTE!! O ANONYMOUS DIVULGOU TODOS OS MEIS DADOS, INCLUINDO ENDEREÇO DE FAMILIARES!!!

Meus Deus, como vou manter meu filho em segurança??

Seus covardes! Asquerosos!

(Respostando pq o primeiro Tweet eu estava tão nervosa que nao rasurei nada). pic.twitter.com/izvCAae9DI — Sara Winter (@_SaraWinter) May 29, 2020

Na publicação anterior, a militante postou um print de conversa de WhatsApp que insinuava que ela mesma havia mandado as mensagens com seus supostos dados pessoais.

"Ficou bem melhor do que na primeira versão, em que ficava óbvio que você mesma enviou a mensagem fingindo ser um vazamento", respondeu um internauta à ex-feminista.

Depois de ser alvo de mandados de busca e apreensão da PF na quarta-feira (27), a militante ameaçou o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news no Supremo. "A gente vai descobrir os locais que você frequenta, quem são suas empregadas domésticas, a gente vai descobrir tudo da sua vida, até o senhor pedir pra sair".

