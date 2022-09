Alvo de investigação da PF, ex de Bolsonaro diz que “não deve satisfação” sobre compra de mansão de R$ 3 milhões

Apoie o 247

247 - Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (13), a ex-mulher de Jair Bolsonaro e candidata a deputada federal pelo Distrito Federal Ana Cristina Valle, disse que está de “saco cheio” das notícias sobre a compra, em dinheiro vivo, de 51 imóveis pelo clã Bolsonaro.

Ana Cristina, que é alvo de investigação da Polícia Federal pela compra de uma mansão, onde vive com o filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan, no valor de R$ 3 milhões de reais, disse que “não deve satisfação” sobre a origem do dinheiro para a compra do imóvel.

A PF pediu autorização à Justiça Federal em função de movimentações financeiras suspeitas na compra da casa localizada no Lago Sul, zona nobre de Brasília.

No vídeo, Cristina disse que não dá entrevistas sobre os imóveis para a imprensa pois "não tem o que falar" e acusou a mídia de escrever mentiras sobre o caso. "Eles só querem nos prejudicar. Me Prejudicar. Prejudicar o governo Bolsonaro. A família", disse. "Tô de saco cheio", disparou em seguida.

"Me diz o que eu posso fazer? Eu tenho 30 anos de trabalho na política. Eu sou advogada. Tenho meu meio, minha fonte de renda. Eu não devo satisfação a ninguém. Mídia escrota, nojenta", pontuou Cristina.

A informação sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo foi levantada pelo UOL e divulgada no dia 30 de agosto.

