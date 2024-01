Alvo de operação da PF, Jordy também foi alvo de fogo amigo, acusado de ser usuário de cocaína por Carlos Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O deputado federal Carlos Jordy (PL) foi alvo nesta quinta-feira (18) da Polícia Federal, que deflagrou a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, contra pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023. No entanto, o deputado também foi alvo de fogo amigo no passado.

No início de 2022, Carlos Bolsonaro indicou que ele poderia ser um usuário de cocaína, sugerindo que Jordy que usasse menos a substância, dando a entender que a droga está afetando o discernimento do deputado.

continua após o anúncio

“É cristalino que há uma tentativa de se criar um grupo usando a imagem de um e se fazendo de idiota para tirar crédito e obter exito! Sugiro cheirarem menos, serem mais gratos e não sujos. Principalmente aqueles que nada são sem a imagem dos que “criticam construtivamente”, escreveu Carlos Bolsonaro em seu perfil no Twitter.

