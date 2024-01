Alvos de espionagem de Ramagem suspeitam que ele monitorou jantar durante racha do PSL

Apoie o 247

247 - Há forte suspeita, entre os alvos espionados por Alexandre Ramagem, de que o jantar monitorado pelo então diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) tenha ocorrido em outubro de 2019, em meio ao racha de deputados do PSL, o antigo partido de Bolsonaro, informa o jornalista Edoardo Ghirotto na coluna de Gilberto Amado (Metrópoles).

Na ocasião, Bolsonaro tentava assumir o controle do PSL e buscava apoios para remover o líder do partido na Câmara, Delegado Waldir. O então ocupante do Palácio do Planalto teve atuação destacada no episódio, conhecido como “guerra das listas”, e emplacou Eduardo Bolsonaro na liderança da sigla.

A ex-deputada Joice Hasselmann diz que o jantar ocorreu na Residência Oficial da Presidência da Câmara, ocupada por Rodrigo Maia em 2019. Além de Joice e Maia, a Polícia Federal citou que participaram da reunião o então vice-presidente do PSL, Antonio Rueda, e o então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.

Entre os políticos que estavam naquele jantar, mas que não foram mencionados pela PF, estão o ex-deputado Felipe Francischini e Mendonça Filho, hoje deputado pelo União Brasil.

