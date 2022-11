Alvos de Moraes, possíveis financiadores de atos golpistas doaram R$ 1,3 milhão a Bolsonaro durante a campanha

Das 43 contas bancárias bloqueadas por uma decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, 24 são ligadas a pessoas ou empresas do município de Sorriso, no Mato Grosso edit

247 - Os empresários que tiveram suas contas bloqueadas por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes - pela suspeita de financiarem os atos golpistas que se espalharam pelo país após a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno - doaram mais de R$ 1,3 milhão à campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com UOL, “quase a metade do valor de R$ 1,3 milhão doado foi repassada pelo empresário bolsonarista Atilio Elias Rovaris. Piloto amador da rally, ele está na lista dos maiores financiadores de Bolsonaro na disputa pelo Planalto neste ano, com uma doação de R$ 500 mil".

Rovaris reside em Sorriso, no Mato Grosso, assim como pelo menos outros dez empresários bolsonaristas que tiveram suas contas bloqueadas. "Das 43 contas bancárias bloqueadas, 24 são ligadas a pessoas ou empresas de Sorriso”, ressalta a reportagem.

O município mato-grossense é um dos mais atingidos pelos bloqueios e interdições rodoviárias resultantes das manifestações de cunho golpista.

Nesta sexta-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou ao menos nove pontos de bloqueios e interdições em rodovias federais promovidos por bolsonaristas inconformados com o resultado da eleição presidencial de 2022. Até então, os últimos bloqueios haviam sido registrados no dia 9 de novembro.

