Alysson Mascaro: “caso André Esteves comprova que a burguesia controla o Estado brasileiro”

Professor de Filosofia do Direito, o escritor afirmou que a gravação da palestra de André Esteves ilustra as relações de poder no sistema capitalista, onde a burguesia diretamente "controla as dimensões políticas da sociedade".

247 - O jurista e filósofo Alysson Mascaro afirmou que o áudio do banqueiro André Esteves , revelado com exclusividade pelo Brasil 247, em que ele revela sua proximidade com o alto escalão da política, é representativo da concepção marxista sobre o funcionamento da relação Estado-burguesia.

Para ele, o Estado, em uma sociedade capitalista, jamais será apenas neutro e técnico. “Este áudio revela num caso exemplar, concentrado, toda a estruturação da lógica do funcionamento da nossa sociedade. Quando se diz que o Estado é neutro, que o capital está aqui, o trabalho está aqui e o Estado e direito estão do lado, são neutros e técnicos. Quando se diz algo nesse sentido nós não temos nenhum grau de materialidade na compreensão de como funciona a relação do Estado de direito com a burguesia”, disse Mascaro, em entrevista à TV 247.

Na gravação , Esteves conta ter sido consultado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a taxa de juros, e se gaba do contato próximo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o STF.

Segundo o jurista, esta é uma relação de controle direto por parte da burguesia. “A burguesia, efetivamente, controla as dimensões políticas da sociedade. Isto não num sentido apenas longínquo, é num sentido muito direto. Este áudio, inclusive, revela que é pegando o telefone, ou melhor, não é discando, é sendo discado pelo presidente do Banco Central. De tal sorte que o Estado está totalmente adstrito ao interesse do capital”, completou.

