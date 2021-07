Amazonas espera há sete meses liberação de empréstimo de R$ 1 bi do Banco Mundial

247 - O Amazonas aguarda há sete meses a liberação por parte do governo federal de um empréstimo de R$ 1 bilhão do Banco Mundial. A instituição financeira liberou os recursos em dezembro de 2020, como parte do plano de recuperação econômica pós-Covid-19. Além disso, parte da verba seria utilizada para a preservação da floresta amazônica.

O governo federal ainda analisa o contrato. Após a aprovação, o contrato precisará passar pelo Senado e voltar para a Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia para certificação e publicação no Diário Oficial da União.

Segundo o Banco Mundial, o trâmite é necessário para viabilizar o empréstimo.

A União apenas subscreve o contrato de garantia soberana. Todos os recursos serão recebidos, utilizados e reembolsados pelo Amazonas. (Com informações da CNN Brasil).

