Alerta de desmatamento na Amazônia bate novo recorde em junho

247 - A Amazônia registrou em junho o novo recorde de alerta de desmatamento para o mês em toda a série histórica, de 1.034,4 km² de área. O número é 10,6% maior do que o registrado no mesmo período em 2019 e 24,31% maior em relação ao mês de maio. A informação é do portal G1, de acordo com dados do sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), atualizados nesta sexta-feira (10).

O sistema Deter serve de indicação às equipes de fiscalização sobre locais com suspeita de crime ambiental em curso. A taxa oficial de desmatamento é medida por outro sistema e divulgada uma vez ao ano, acrescenta a reportagem.

