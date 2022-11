"Amazônia será um ativo do Brasil nas relações internacionais", diz Celso Amorim

Apoie o 247

247 – O embaixador Celso Amorim, que foi chanceler no governo Lula e ministro da Defesa na gestão de Dilma Rousseff, afirma que a cúpula ambiental no Egito pode sinalizar uma mudança importante na política externa brasileira. “A Amazônia tem que deixar de ser um passivo e voltar a ser um ativo do Brasil nas relações internacionais”, disse Amorim ao jornalista Bernardo Mello Franco , do Globo. Amorim defende que Lula convoque uma cúpula de países da região para discutir ações coordenadas. “Precisamos assumir compromissos, como o desmatamento zero, e cobrar mais participação dos países desenvolvidos na preservação da floresta”, acrescentou.

Em sua coluna, Mello Franco afirma que Lula deve propor que a COP30 aconteça no Brasil. Seu discurso em Sharm el-Sheikh incluirá promessas sobre a proteção da Amazônia, a defesa dos povos indígenas e a redução das emissões de carbono. Amorim disse ainda que a deputada eleita Marina Silva é cotada para reassumir o Ministério do Meio Ambiente ou um novo órgão voltado às mudanças climáticas. “Marina é um símbolo internacional. Ela está para a questão do clima como Lula está para o combate à fome”, disse Amorim, que não irá ao Egito porque se recupera de uma cirurgia.

