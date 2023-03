Americanas oferece para bancos capitalização de R$ 10 bilhões

Apoie o 247

247 — A Americanas chegou, na segunda-feira, 6, a um valor de capitalização de R$ 10 bilhões em reunião com os bancos credores, mas ainda não existe um acordo, informou o Valor . De acordo com a reportagem, uma das razões é de que não houve uma conclusão, por parte dos credores, de que esse valor será suficiente para sanar o problema financeiro da varejista. As negociações, no entanto, não estagnaram.

O Valor aponta que a reunião apresentou uma evolução nas conversas, principalmente depois de um encontro bastante tenso no dia 16 de fevereiro. Uma fonte teria dito à reportagem que, para os bancos, um aumento do valor da capitalização, de R$ 7 bilhões propostos no último encontro, para R$ 10 bilhões nesta segunda-feira, melhorou as conversas. “Não teve uma conclusão, mas houve uma evolução nas discussões”, teria afirmado uma das fontes.

Os bancos, inicialmente, defendiam que um valor mínimo de capitalização deveria ser da ordem de R$ 15 bilhões. Nas últimas semanas, discutia-se R$ 13 bilhões. Agora, é possível que entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões seja suficiente. Os R$ 10 bilhões tinham sido apontados como o mínimo para se poder “sentar na mesa”.

Ainda não há um consenso entre os bancos de qual deve ser o valor mínimo da injeção da capital para garantir a sobrevivência da companhia após a descoberta de um rombo contábil de R$ 20 bilhões. Espera-se que ocorra uma nova rodada de reuniões até a próxima semana.

Enquanto isso, segundo o Valor, outras reuniões pontuais com os bancos seguirão ocorrendo, buscando-se uma nova proposta formal.

