Amoêdo desiste de disputar presidência em 2022

247 - O partido Novo anunciou nesta quinta-feira, 10, que o banqueiro João Amoêdo desistiu de disputar a eleição presidencial de 2022.

Agradecemos todo o inestimável esforço de João Amoêdo, que se dedica há mais de uma década para a construção e consolidação do NOVO.



Obrigado, João. — NOVO 30 (@partidonovo30) June 11, 2021

“Na última semana, o anúncio de que Amoêdo havia aceitado o convite para participar da disputa não foi recebido com o mesmo entusiasmo entre membros do partido”, argumenta Robson Bonin do Radar (Veja).

“Parlamentares da legenda se manifestaram contra o lançamento de um candidato próprio, afirmando que a prioridade deveria ser garantir mais assentos na Câmara dos Deputados, e outros aventaram ainda a possibilidade de outros nomes para o Planalto, entre eles o do deputado Tiago Mitraud (MG)”, continua o jornalista.

