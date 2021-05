Amoêdo diz que Bosonaro "apoia e fica feliz com aglomerações" e defende impeachment

Para o banqueiro João Amoêdo, do Partido Novo, Jair Bolsonaro segue trabalhando pelo vírus e contra o brasileiro. "O resultado da irresponsabilidade e do fanatismo é conhecido: vidas perdidas, economia arrasada, novas cepas e o Brasil isolado do mundo" edit

a247 - O banqueiro João Amoêdo, do Partido Novo, criticou Jair Bolsonaro neste sábado (1º), por sabotar os esforços de combate à propagação do novo coronavírus.

Pelo Twitter, Amoêdo disse que Bolsonaro "apoia e fica feliz com aglomerações" e defendeu o impeachment e a CPD da Covid. "Segue trabalhando pelo vírus e contra o brasileiro. O resultado da irresponsabilidade e do fanatismo é conhecido: vidas perdidas, economia arrasada, novas cepas e o Brasil isolado do mundo. CPI e impeachment já", disse o banqueiro, que foi candidato a presidente nas eleições de 2018.

Jair Bolsonaro usou neste sábado um helicóptero das Forças Armadas para sobrevoar a Esplanada do Ministérios, onde algumas centenas de pessoas se reuniram.

Manifestações aconteceram também em Copacabana, no Rio de Janeiro, na Avenida Paulista, em São Paulo, e no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, além de outras capitais.

Nas manifestações, algumas faixas defendiam uma "intervenção militar com Bolsonaro no poder", além da aprovação do voto impresso e o fim das medidas de restrição de circulação decretadas nos Estados para conter a pandemia de covid-19.

