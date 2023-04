Amorim fez discreta viagem a Moscou antes da vinda de Lavrov ao Brasil

Apoie o 247

247 – O embaixador Celso Amorim, chefe da assessoria especial do presidente Lula para a política externa, realizou uma visita discreta a Moscou nesta semana, segundo relata o jornalista Assis Moreira , do Valor Econômico. A agenda dessa visita é objeto de especulações, especialmente considerando as sanções ocidentais contra Moscou e a maior aproximação entre a Rússia e a China.

"É importante notar que a visita de Amorim ocorreu pouco antes da viagem do presidente Lula à China em 11 de abril. Durante a visita, Lula reiterou sua busca por "paz e diálogo" na Ucrânia. Além disso, o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, estará em Brasília no dia 17 para oficialmente consolidar relações com os países da região e tentar reduzir o isolamento imposto à Rússia pelos países da OTAN em decorrência da invasão da Ucrânia. Lavrov já visitou países africanos e asiáticos com esse objetivo", lembra o correspondente do Valor.

"Há especulações de que Moscou possa tentar convencer o Brasil a aceitar o uso de moeda local no comércio bilateral ou de transações em renminbi com a Rússia e a China", acrescenta o jornalista.

