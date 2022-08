Amorim teme que aumento da tensão com a China contamine relações dos EUA com o Brasil

"O excesso de peso dado a esta rivalidade pode contaminar as relações dos EUA com países da América Latina", afirmou o ex-chanceler edit

247 - O embaixador Celso Amorim, ex-chanceler nos governos de Lula demonstrou preocupação com os efeitos da visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha de Taiwan, numa afronta à China.

Para Amorim, o Brasil pode sair prejudicado com o aumento das tensões entre EUA e China. "Nos preocupa o crescimento dessas rivalidades e sobretudo que as relações com a América Latina sejam vistas sob a ótica dessas rivalidades", afirmou Amorim à colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

"O excesso de peso dado a esta rivalidade pode contaminar as relações dos EUA com países da América Latina", disse Amorim. "A relação conosco tem que se basear nos interesses bilaterais entre os EUA e o Brasil", acrescentou.

A visita de Nancy Pelosi a Taiwan deflagrou a mais grave crise em anos entre as duas maiores economias do mundo em meio à tensão mundial provocada pela guerra da Ucrânia.

