Anac autoriza Latam a voar com menos comissários

A permissão já foi concedida à Azul e à Gol. Medida é necessária pelo afastamento de tripulantes em razão do avanço da Covid e influenza edit

Por Letícia Holanda, Metrópoles - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aceitou o pedido da companhia aérea Latam para voar com menos comissários de bordo nos aviões. A solicitação é uma resposta ao aumento de casos de Covid-19 e influenza A, que provocou o afastamento de boa parte da tripulação e cancelamento em massa de voos nos últimos dias.

O aval já havia sido concedido às aéreas Azul e Gol, nos dias 12 e 17 de janeiro, respectivamente. As três empresas juntas representam 98,2% do mercado de voos domésticos brasileiros, de acordo com os dados mais recentes divulgados pela agência.

