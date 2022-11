'Análises dos grupos da transição mostram que teremos muito trabalho pela frente', diz Lula

Os núcleos temáticos da transição entregam nesta quarta-feira relatórios do diagnóstico que fizeram sobre cada área do país edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em postagem no Twitter na manhã desta quarta-feira (30), lembrou que os núcleos temáticos do gabinete de transição entregam ao longo do dia seus relatórios preliminares do diagnóstico que fizeram sobre cada área do país.

Segundo Lula, as informações levantadas pelos grupos "mostram que teremos muito trabalho pela frente".

"Seguimos em Brasília, trabalhando na transição para um governo de todos os brasileiros. Hoje serão concluídos relatórios preliminares. As análises dos grupos de trabalho mostram que teremos muito trabalho pela frente, para junto do povo brasileiro reconstruirmos o país. Bom dia", escreveu.

