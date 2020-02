Analista alerta sobre Amazônia: 'Assistiremos a desmatamento onde nunca tivemos'

O desmatamento da Amazônia em janeiro bateu um novo recorde, segundo dados oficiais do governo federal. E há espaço para piora, a começar pelo atual período de chuvas na região, porém com um possível agravamento de acordo com um especialista ouvido pela Sputnik Brasil edit

247 - Segundo números do sistema DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o desmatamento na Floresta Amazônica no Brasil mais do que dobrou em janeiro em comparação com o ano anterior. Foram desmatados mais de 280 quilômetros quadrados, um aumento de 108%.

Foi a maior área desmatada no mês de janeiro desde 2015, quando esses dados começaram a ser coletados. Em comparação, 136 quilômetros quadrados foram desmatados em janeiro de 2019, 183 quilômetros quadrados em 2018 e 58 quilômetros quadrados em 2017.

Os números seguem uma lógica de ampliação sem precedentes do desmatameto da Amazônia, com crescimento de 85% em 2019 em uma área de 9.166 quilômetros quadrados - o número mais alto em pelo menos cinco anos - contra 4.946 quilômetros quadrados desmatados em 2018.

Em entrevista à Sputnik Brasil, o pesquisador sênior Paulo Moutinho, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), mostrou-se pouco surpreso com os dados do INPE. De acordo com ele, apesar dos esforços feitos para debelar incêndios no ano passado, as ações pararam por aí.

"Não surpreende tanto por um fator muito simples. Embora o governo tenha feito esforços na época das queimadas no ano passado para a redução dos incêndios, a fonte desses incêndios não foi debelada que foi principalmente o desmatamento. O que nós vimos no ano passado é que grande parte do desmatamento continuou após o fim das chamas e isso se repete agora em janeiro também", declarou.

Moutinho disse que o governo federal precisa montar e apresentar à sociedade um plano estratégico para o combate ao desmatamento ilegal, sob pena dos seguidos recordes registrados pelo INPE – e os seus consequentes impactos ambientais – prosseguirem nos estados da região.

Na análise do pesquisador ouvido pela Sputnik Brasil, possivelmente a falta desse plano estratégico ajuda a entender como o desmatamento possa estar em alta, mesmo em uma época considerada chuvosa na Floresta Amazônia. E é com isso que grileiros e madeireiros contam, prosseguiu ele.

"Se nós não temos uma decisão do governo sobre aquela grande região de florestas públicas não destinadas em dar um destino àquelas terras como manda a Lei de Gestão de Florestas Públicas de 2006, isso fica em um certo limbo de quem é o dono ali e é um prato cheio para a grilagem. Ou seja, quem está fazendo o ato criminosos de se apropriar do patrimônio dos brasileiros que são florestas públicas, e a maior parte de janeiro deve ocorrer nessas áreas, são aqueles que estão vendo que em algum momento, lá na frente, você vai ter a regularização", explicou.

O governo Bolsonaro já anunciou a criação de um conselho para definir políticas públicas voltadas à defesa da Amazônia. Moutinho ponderou que é preciso combater essa especulação imobiliária na região, já que a grilagem hoje é, diferentemente do passado do Brasil, realizada de forma mais ampla em áreas públicas.

"A criação do conselho é bem-vinda porque é mais uma instância governamental para discussão do problema que deve ser também debatido com os governadores da região. Mas necessita-se ser mais do que um conselho, esse conselho poderia ter um papel fundamental na construção desse planejamento estratégico de combate ao desmatamento. Buscando as causas do desmatamento, principalmente o ilegal, que hoje nós sabemos que por volta de 40% da taxa nos últimos dois anos são relativas à grilagem de terra, ou seja, desmatamento em terra pública, em floresta pública, então é preciso que você estruture um plano de médio e longo prazo, e não de curto prazo, para que você dê conta desse desafio que é o combate à grilagem e o desmatamento ilegal", afirmou.

Leia a íntegra da reportagem