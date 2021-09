Anatel adia edital de leilão do 5G e compromete cronograma do governo

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O conselheiro Moisés Moreira pediu vista do edital do leilão do 5G, nesta segunda-feira (13/9), em reunião do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Agora, a votação aguarda uma manifestação do conselheiro. O pedido de vista pode durar até 120 dias, o que atrasará ainda mais a implementação da tecnologia no país.

Conforme antecipou o Metrópoles, se houvesse uma decisão unânime nesta tarde, o leilão ocorreria até o final de outubro, em linha com as expectativas do governo. De acordo com o conselheiro Carlos Baigorri, “o prazo para realização do leilão é de 40 dias após a publicação do edital”.

Segundo apurou o portal, houve um esforço do ministro Fabio Faria (Comunicações) para tentar evitar o pedido de vista e convencer os conselheiros a anteciparem a apresentação dos seus votos, o que já indicaria um resultado, mas sem sucesso.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE