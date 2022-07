Anatel e PF lacram transmissor de rádio que tem programa de Renan Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Fiscais da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e agentes da Polícia Federal lacraram equipamentos de uma rádio que transmite semanalmente um programa de Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro.

A Polícia Federal chegou a divulgar a operação, realizada em meados de junho, mas não deu detalhes — o nome da emissora, por exemplo, foi omitido no comunicado divulgado na ocasião.

De propriedade de Raul Canal, um advogado simpático ao bolsonarismo, a rádio Sucesso News FM teve parte de seus equipamentos de transmissão lacrada porque vinha operando irregularmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com autorização para funcionar no município goiano de Santo Antônio do Descoberto, a emissora havia montado, sem aval da Anatel, um transmissor no topo de um prédio de Samambaia, cidade-satélite do Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ideia, por óbvio, era amplificar o alcance da rádio, de modo a fazer o sinal chegar com maior potência em Brasília e região. Foi justamente esse transmissor que foi lacrado.

A Sucesso News começou a veicular o programa semanal de Jair Renan, batizado de Podcast 04, no começo deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para além do espaço aberto na programação para o filho do presidente da República, a emissora costuma convidar para seus programas vários políticos ligados ao governo. Recentemente, a mãe de Jair Renan, Ana Cristina Bolsonaro, foi entrevistada. Ela é candidata a deputada distrital.

Embora o transmissor esteja inoperante desde a ação dos policiais federais e fiscais da Anatel, a rádio seguiu funcionando, só que apenas com os equipamentos instalados na cidade do interior de Goiás, o que naturalmente diminuiu sua potência.

À coluna, Raul Canal admitiu que o transmissor estava funcionando de maneira irregular. Um inquérito corre sob sigilo na Justiça Federal para apurar crimes previstos no Código Brasileiro de Telecomunicações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O inquérito está a cargo do juiz Renato Borelli, o mesmo que meses atrás ordenou a prisão de Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação. Foi Borelli quem expediu a ordem para que o equipamento instalado em Samambaia fosse desligado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.