Andamento de pautas no Congresso causa estranhamento entre Lira e Pacheco

Além de desencontros sobre as pautas da chamada agenda bolsonarista, os parlamentares têm trocado farpas sobre votações importantes no Senado e na Câmara edit

247 - O clima entre os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anda cada vez mais estranho. Além de desencontros sobre as pautas da chamada agenda bolsonarista, os parlamentares têm trocado farpas sobre votações importantes nas Casas Legislativas. Segundo a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, Lira tem dito a aliados que o Senado trata com lentidão as matérias recebidas dos deputados, além de inserir "jabutis''.

O caso mais recente envolveu a MP do Ambiente de Negócios. Um dia antes da medida caducar, Pacheco inseriu 69 emendas ao texto e o devolveu à Câmara. Lira, por sua vez, ignorou as alterações e levou à votação o texto original, que acabou aprovado com o apoio dos líderes de bancadas.

Ainda segundo a reportagem, a morosidade do Senado em tratar de assuntos que Lira gostaria de priorizar, como o reconhecimento da educação como atividade essencial na pandemia e as novas regras do licenciamento ambiental, também têm o presidente da Câmara.

PUBLICIDADE

Aliados de Pacheco, porém, afirmam que Lira têm “tratorado” pautas importantes e que a decisão de Lira feriu a soberania do Senado. Ele teria chegado a convidar Lira para uma reunião na última sexta-feira (6), mas desmarcou o encontro.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE