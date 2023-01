Anderson Torres teme prisão após atos terroristas de bolsonaristas e diz ter vivido ‘dia mais amargo’ de sua vida

Apoie o 247

CartaCapital - O ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres publicou nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (9) um pronunciamento condenando os ataques ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Com a exoneração do cargo anunciada ainda durante a tarde, ele disse que “viveu o dia mais amargo” da vida pessoal e profissional e classificou os episódios de vandalismo como “caso de insanidade coletiva”.

Leia a íntegra na CartaCapital.

