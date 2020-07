André Constantine: não temos governo, estamos à deriva, em especial nos territórios de favela

Ativista de movimentos de favela, André Constantine alerta para o cenário de “deriva”, em especial nas regiões mais vulneráveis do país, com um “miliciano governando o Brasil” e seu descaso no combate à pandemia. Assista edit

247 - Ativista de movimentos de favela, André Constantine alerta, em participação na TV 247, para o cenário de “deriva” em que estão hoje as regiões mais vulneráveis do país, como as favelas, diante do governo Bolsonaro e meio à pandemia do coronavírus.

"Em plena pandemia, em uma crise sanitária sem precedentes, o Brasil encontra-se sem ministro da Saúde para conter o avanço da Covid-19. Ao mesmo tempo temos na presidência um sociopata, um bandido, um miliciano”, diz ele.

Constantine ressalta que Bolsonaro “não toma uma medida sequer para reverter a pandemia” e que ele “desinforma a população, divulga que tomou cloroquina e melhorou”. “É mais uma ação genocida, induzido a população a tomar uma medicação sem eficácia médica”, alerta.

O ativista ainda aponta em sua análise que “Bolsonaro comete crimes contra a humanidade e tem que ser levado aos tribunais internacionais por suas ações”.

Inscreva-se na TV 247 e confira sua análise completa:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.