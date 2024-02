André Mendonça acusa o Brasil de "apoiar terroristas"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça disse que o Brasil erra ao tomar posicionamento contrário a Israel, informa o Metrópoles. “Acho que o erro maior é apoiar um grupo terrorista que mata crianças, jovens e idosos gratuitamente”, disse o ministro.

Ao fazer uma pregação sobre a guerra, durante culto na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no fim da manhã deste domingo (18), Mendonça disse que “o país tomou sua posição”. O ministro André Mendonça contou que esteve em Israel recentemente. Ele relatou que reuniu-se com o embaixador brasileiro, Frederico Meyer, e falou a ele sobre a imparcialidade histórica do Brasil em relação a conflitos internacionais.

continua após o anúncio

“Ele me respondeu: no mundo de hoje não há espaço para cinza. Ou é preto ou é branco. O país tomou sua posição. Em resposta, eu tomei minha posição. Eu defendo a devolução de todos os sequestrados. Acho que o erro maior é apoiar um grupo terrorista que mata crianças, jovens e idosos gratuitamente”, declarou o ministro do STF, que era pastor presbiteriano.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: