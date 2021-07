André Mendonça desconversa sobre indicação para o STF: "sem expectativa"

“Não tem expectativa não. Sem expectativa. Não perguntei a ele [Bolsonaro]. É uma decisão dele", disse André Mendonça, Advogado-Geral da União sobre possível indicação para a vaga no STF edit

247 - Cogitado como um dos indicados para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, o Advogado-Geral da União (AGU), André Mendonça, afirmou que não tem expectativas para uma eventual indicação ao cargo.

Ao ser questionado sobre a indicação pela CNN Brasil, Mendonça desconversou. “Não tem expectativa não. Sem expectativa. Não perguntei a ele [Bolsonaro]. É uma decisão dele. No tempo dele, ele vai tomar a decisão e a melhor decisão que ele entender”, afirmou Mendonça pouco antes de ser vacinado pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, contra a Covid-19 em um posto de saúde no Distrito Federal. Ele estava acompanhado dos ministros Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, e Jorge Oliveira, do Tribunal de Contas da União.

