André Mendonça irá a culto de Silas Malafaia para festejar vitória

Novo ministro do STF estará acompanhado do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro edit

Metrópoles - O novo ministro do STF André Mendonça irá a um culto na igreja do pastor Silas Malafaia nesta quinta-feira (07/12), no Rio de Janeiro, para festejar sua vitória no Senado, na semana passada.

Mendonça estará acompanhado do governador Cláudio Castro e falará no culto de Malafaia, que acontece na sede da Assembleia de Deus Vitoria em Cristo, na Penha, bairro da Zona Norte do Rio.

