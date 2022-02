Anielle Franco é convidada e confirma presença em posse de Gabriel Boric no Chile

"Vou levando a pauta dos movimentos negros do Brasil", disse a diretora do Instituto Marielle Franco edit

Apoie o 247

ICL

247 - A diretora do Instituto Marielle Franco, Anielle Franco, irmã da vereadora assassinada no Rio de Janeiro em 2018, foi convidada para a posse do presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, que ocorre em 11 de março, informou a jornalista Mônica Bergamo da Folha de S.Paulo.

"Vou [à cerimônia] levando a pauta dos movimentos negros do Brasil", disse Anielle. Segundo ela, existe uma onda progressista na América Latina que é ssencial para pensar uma nova construção de Brasil para 2023.

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, também recebeu o convite do gabinete de Boric e já confirmou presença no evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE