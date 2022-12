Anielle Franco pode assumir Ministério de Igualdade Racial

Apoie o 247

Agenda do Poder - A educadora e escritora Anielle Franco desponta como o nome mais cotado paro o comando do Ministério de Igualdade Racial. Irmã da ex-vereadora do Rio Marielle Franco, assassinada em 2019, Anielle fez parte da equipe do governo de transição de Lula no grupo temático que tratou de políticas para mulheres. Lula planeja anunciar na quinta-feira novos nomes de seu governo.

De acordo com O Globo, Anielle ganhou fôlego para Igualdade Racial depois de uma articulação de Janja para nomear uma pessoa próxima a ela para a pasta das Mulheres. A futura primeira-dama defende que o posto seja ocupado por Maria Helena Guarezi, sua colega na Itaipu.

Com a escolha de Anielle para Igualdade Racial, Lula atenderia também a questão de gênero ao colocar uma mulher no primeiro escalão do governo. Também estão cotados para o cargo Douglas Belchior, educador e fundador da Uneafro, Matvs das Chagas, secretário Nacional de Combate ao Racismo do PT, e Sheila de Carvalho, advogada que integrou o grupo de Justiça e Segurança Pública na transição.

Sheila, no entanto, já foi anunciada assessora especial do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, e presidente do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), e deve permanecer no posto.

