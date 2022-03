Anistia Internacional denuncia retrocessos em direitos humanos sob o governo Bolsonaro

Entidade diz que é "chocante" o retrocesso do país em direitos humanos edit

247 - Aumento de mortes evitáveis, da fome e da pobreza. Da violência contra a mulher, contra pessoas trans e contra defensores de direitos humanos. Mais conflitos rurais, mais desmatamento, mais garimpo ilegal em terra indígena. Este é o cenário apontado pela Anistia Internacional sobre o retrocesso dos direitos humanos no Brasil durante o governo Bolsonaro, aponta reportagem da Folha de S.Paulo.

A entidade lança nesta terça-feira (29) seu "Informe 2021/2022 - O Estado dos Direitos Humanos no Mundo", que aponta para violações ocorridas no Brasil na gestão de Jair Bolsonaro, avanços e retrocessos no campo dos direitos na América Latina e estatísticas sobre essas garantias em todo o planeta.

Para Jurema Werneck, diretora-executiva da Anistia Internacional Brasil, o retrocesso dos direitos humanos no Brasil sob o governo Bolsonaro é "chocante".

A Anistia Internacional vai oficiar Jair Bolsonaro e a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), pelas violações dos direitos humanos no país.

