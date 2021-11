Anitta detona Bolsonaro após indireta: “devia cuidar do Brasil”

Bolsonaro criticou live de Anitta falando de política e recebeu a resposta afiada: "Mais uma vez, o presidente se ocupando do que faço" edit

Metrópoles - Anitta usou as redes sociais, nessa segunda-feira (22/11), para rebater algumas indiretas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A cantora participou de uma live na CNN Brasil com a jornalista Gabriela Prioli e fez perguntas relacionadas à política.

A transmissão, então, motivou algumas indiretas do presidente. Em conversa com apoiadores, ele criticou a entrevista. “Gostaria de botar também educação moral e dívida, um montão de coisas, coisas boas. Ouvi outro dia, tive o saco de ouvir [durante] uns 10 minutos, duas mulheres, podiam ser dois homens também, e ela não sabe nada, não sabe o que é Poder Executivo. Daí ela fala: ‘Não existe deputado municipal?’, não sei o quê. Essas coisas absurdas. não é essa pessoa apenas, é comum”, pontuou Bolsonaro.

