ANP recebe apoio do setor de energia em ação contra governo de SP

Metrópoles - Onze entidades patronais do setor de energia divulgarão em breve um manifesto em apoio à Agência Nacional do Petróleo (ANP) pela ação que a autarquia move no STF contra o estado de São Paulo envolvendo gasodutos.

A ANP busca derrubar um decreto que paulista permite a construção de um gasoduto pela Compass, do grupo Cosan.

O manifesto será encabeçado pelo Fórum do Gás, grupo que reúne dez associações patronais. No texto, as entidades apontam que a iniciativa da ANP garante a segurança jurídica da nova lei do gás. A legislação foi aprovada no ano passado.

Leia a íntegra no Metrópoles.

