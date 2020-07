ANS derruba liminar que garantia cobertura do exame da Covid, favorecendo planos de saúde

247 - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vinculada ao Ministério da Saúde, entrou com uma ação e conseguiu derrubar a decisão liminar que determiinava a obrigatoridade de cobertura do teste de sorologia para a detecção do novo coronavírus.

A Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (Aduseps) informou que entrará com um recurso para manter a cobertura do teste pelos planos de saúde.

"A ANS mais uma vez mostra que atua em defesa dos planos de saúde e não dos consumidores. Se esse teste não é importante para o controle da pandemia, porque será que a Anvisa autorizou sua realização inclusive por farmácias. É um absurdo essa decisão e vamos brigar para revertê-la", afirma Renâ Patriota, presidente da Aduseps, em entrevista ao jornal O Globo.

A medida da ANS contrasta com o fato de que o país, até o fim de junho, realizou 14.500 testes diários foram feitos na rede de laboratórios públicos centrais (Lacens), o que representa 20,8% do previsto e o governo entrega aos Estados kits incompletos de testes, forçando a população a pagar pela testagem.

O teste sorológico identifica a presença de anticorpos no sangue dos pacientes que foram expostos ao vírus em algum momento, havia sido incluído no rol, por determinação judicial no dia 29 de junho.

