ANS obriga planos de saúde a cobrirem testes para o novo coronavírus

Da Rede Brasil Atual - A inclusão do exame de detecção do novo coronavírus no rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde foi aprovada na tarde desta quinta-feira (12) pela a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Com a medida, os planos passam a ser obrigados a oferecer o teste.

Conforme a resolução, a cobertura é obrigatória quando o paciente se enquadrar como caso suspeito ou provável de doença pelo novo coronavírus, conforme definição do Ministério da Saúde. Será necessária a indicação médica para a realização do exame.

Em nota, a ANS informou que medida já foi encaminhada ao Diário Oficial da União,e entra em vigor na data de sua publicação.

A agência esclarece que o tratamento aos pacientes diagnosticados com o Covid-19 já é assegurado aos beneficiários, de acordo com a segmentação de seus planos (ambulatorial ou hospitalar).

Os protocolos e diretrizes para o novo coronavírus, segundo o comunicado, podem ser revistos a qualquer tempo, o que poderá alterar a indicação dos casos para realização do exame com cobertura obrigatória.